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07 марта 2025, 13:41

Готовила теракт возле Ровенского ТЦК: разоблачена агентка ФСБ

07 марта 2025, 13:41
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фото: СБУ
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СБУ задержала в Ровно российскую агентку, планировавшую заложить взрывное устройство возле городского ТЦК

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленница должна была оставить взрывчатку вблизи местного военного объекта, когда на его территории должно было находиться максимальное количество граждан.

ФСБ собиралась взорвать устройство вместе с исполнительницей. Женщину задержали по дороге к месту теракта.

Отмечается, что злоумышленницей оказалась 42-летняя жительница Винницы, привлекшая внимание российских спецслужб, ища "быстрый заработок".

По указанию кураторов, она прибыла в Ровно, где сначала провела разведку возле ТЦК и передала отчет ФСБ. После этого должна была забрать взрывчатку из тайника и заложить ее в выбранном месте.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области разоблачили мужчин, которых завербовали российские спецслужбы. По заказу россиян они готовили целый ряд терактов.

СБУ призывает граждан сохранять бдительность и не подвергаться враждебным провокациям.

Если вас или ваших знакомых вербуют для поджога авто ВСУ, админздания, теракта или минирования – сразу сообщайте об этом на чат-бот "Спали ФСБешника".

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