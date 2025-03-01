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01 березня 2025, 12:31

Чоловіка, який спалив авто сусіда в Одесі, засудили до трьох років позбавлення волі

01 березня 2025, 12:31
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фото: Національна поліція
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В Одесі суд виніс обвинувальний вирок 47-річному місцевому жителю, який спалив сусідський автомобіль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Одеської області.

Пожежа сталась наприкінці липня минулого року в Приморському районі Одеси. Вогонь вщент знищив позашляховик.

В ході досудового розслідування було встановлено, що авто потерпілого підпалив його 47-річний сусід. Між чоловіками виник конфлікт, який і став причиною підпалу.

Обливши заздалегідь підготовлений матрац легкозаймистою речовиною, зловмисник підпалив його і кинув під транспортний засіб. Сума завданих потерпілому збитків склала понад 353 тисячі гривень.

Дослідивши матеріали провадження та докази, які надали правоохоронці, взявши до уваги щире каяття підсудного, суд визнав палія винним і призначив йому мінімальне покарання, передбачене санкцією, у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині внаслідок російської атаки одна людина загинула, троє травмовані.

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