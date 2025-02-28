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Поліцейські затримали жителя Дніпропетровщини, якого підозрюють у вбивстві. Відомо, що трагедія сталась під час застілля

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

18 лютого до правоохоронців звернулась жінка. Вона заявила про зникнення її сина. Згодом 28-річного чоловіка знайшли, але вже мертвим.

З'ясувалось, що на Синельниківщині чоловік прийшов в гості до 40-річного знайомого. Між ними стався конфлікт. Тоді господар будинку жорстоко побив 28-річного гостя. Для того щоб приховати злочин, тіло він сховав у підвалі.

"На підставі зібраних доказів слідчим за погодженням з Синельниківською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою. За вчинений злочин чоловіку загрожує до 15 років за ґратами", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Черкащині чоловіка судили за вбивство співмешканки. За даними слідства, вони посварилися під час застілля. В ході сварки він завдав їй удар ножем. Від поранень жінка померла. Чоловіку присудили 9 років позбавлення волі.