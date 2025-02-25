У Рівному почали підготовку до виборів
Спеціальна комісія у Рівному почала обстежувати виборчі дільниці у місті
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-паблік Рівне Труха.
Зазначається, що до складу комісії увійшли керівники управлінь та департаментів міської ради, а також староста Квасилова.
Комісія перевірятиме дільниці на предмет доступності для волевиявлення маломобільних жителів міста. Відомо, що найбільше виборчих дільниць, понад сотня, розміщені у закладах освіти.
Зазначається, що відзвітувати про результати огляду члени комісії повинні до 28 лютого.
На думку експертів, проведення виборів в Україні може стати частиною посередницького плану закінчення розпочатої РФ війни, який готують США.
Нагадаємо, народні депутати провалили голосування за постанову про підтримку демократії в Україні.