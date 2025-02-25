У Рівному почали підготовку до виборів

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Спеціальна комісія у Рівному почала обстежувати виборчі дільниці у місті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-паблік Рівне Труха.

Зазначається, що до складу комісії увійшли керівники управлінь та департаментів міської ради, а також староста Квасилова.

Комісія перевірятиме дільниці на предмет доступності для волевиявлення маломобільних жителів міста. Відомо, що найбільше виборчих дільниць, понад сотня, розміщені у закладах освіти.

Зазначається, що відзвітувати про результати огляду члени комісії повинні до 28 лютого.

На думку експертів, проведення виборів в Україні може стати частиною посередницького плану закінчення розпочатої РФ війни, який готують США.

Нагадаємо, народні депутати провалили голосування за постанову про підтримку демократії в Україні.