На Миколаївщині ДБР затримало посадовця військової частини, який збирав "данину" із підлеглих

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишньому командиру дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Як з’ясувалось, екскомандир систематично вимагав гроші з підлеглих. Сума незаконних поборів, отриманих ним, сягає щонайменше 1 млн грн.

Зловмисник фактично "продавав" відпустки військовослужбовцям, а потім приховував їх відсутність від командування. Також чоловік вимагав гроші у військових, погрожуючи їм покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

Горе-командира затримали у Миколаєві, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі та перевищення службових повноважень). Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Сирський заявив, що Україна повернула понад 50% території, окупованої росіянами після повномасштабного вторгнення.