Фото: прокуратура

У Києві правоохоронці викриили чергову схему на ремонті укриттів у школі. На цей раз йдеться про завищення вартості ремонтних робіт на понад 300 тисяч гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру посадовцю Шевченківської РДА, інженеру з технагляду та підряднику. Викрили переплату за ремонт укриття в школі. Йдеться про суму 320 тисяч гривень.

За даними правоохоронців, підрядна компанія та Управління освіти Шевченківської РДА уклали договір про ремонт укриття в школі. Згодом вони підписали акт приймання робіт із завищеними цінами. Вартість завищили на понад 320 тисяч гривень. Усім трьом фігурантам повідомили про підозру.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці оголосили про підозру начальнику Управління освіти Подільської РДА. За даними слідства, для облаштування укриттів у школах на Подолі придбали матеріали за завищеними цінами. Через це бюджет втратив 130 тисяч гривень.