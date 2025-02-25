На Вінниччині депутата міськради затримали на хабарі в 100 тисяч гривень
Депутат вимагав "плату" від керівника підприємства за невтручання в сесійне рішення щодо незаконного використання ним землі та сприяння в оренді сусідньої ділянки
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Після отримання хабаря – понад 100 тисяч гривень – 44-річного депутата затримали. Йому оголосили підозру.
Суд взяв фігуранта під варту, з можливістю застави.
Депутату загрожує до 10 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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