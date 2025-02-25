В Ровенской области и.о. мэра и депутат горсовета "погорели" на взятке более 1 млн грн

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Сотрудники Государственного бюро расследований задержали исполняющего обязанности городского головы одного из населенных пунктов Ровенщины и депутата городского совета по подозрению в получении неправомерной выгоды. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы

Об этом сообщил пресс-центр ГБР, передает RegioNews.

По данным бюро, должностные лица требовали взятку от местного предпринимателя в виде безвозмездной передачи земельного участка площадью 0,38 га, рыночная стоимость которого превышает 1,3 млн. грн.

И.о. городского головы действовал в сговоре с депутатом, который также занимает должность главного инженера по охране и защите леса одного из филиалов лесного хозяйства госпредприятия "Леса Украины". Земельный участок планировали передать лицу, подконтрольному исполняющему обязанности мэра.

Фигуранты помогли предпринимателю утвердить в городском совете и его органах детальные планы территорий, изменение целевого назначения других земельных участков бизнесмена, а также присвоение адресов объектам строительства и недвижимости на его землях.

"24 февраля 2025 года частный нотариус подготовил документы по отчуждению земельного участка в пользу подконтрольного мэру лица. После этого правоохранители задержали всех участников преступления", — говорится в сообщении.

Исполняющему обязанности городского головы и депутату сообщили о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Взяточникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются следственные действия.