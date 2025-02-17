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17 лютого 2025, 18:15

На Рівненщині чоловік "замінував" ТЦК

17 лютого 2025, 18:15
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фото: ілюстративне
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До поліції надійшло повідомлення від невідомого, що він у приміщенні Березнівського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки заклав вибухівку і має намір здійснити теракт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Рівненської області.

На місце події негайно прибули працівники відділення поліції міста Березне, кінологи, вибухотехніки та рятувальники. З приміщення правоохоронці евакуювали усіх людей та перевірили його: вибухонебезпечних предметів, як і заявника, не виявили.

Поліцейські швидко встановили псевдомінувальника. Ним виявився 53-річний житель регіону. Чоловік пояснив, що вирішив "замінувати" будівлю, оскільки незадоволений діями її працівників.

Наразі вирішується питання про повідомлення 53-річному мешканцю Рівненського району про підозру.

Нагадаємо, в Миколаєві працівники ТЦК просили викуп за мобілізованих. Вартість "послуги" становила 4500 доларів США.

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