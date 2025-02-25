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Специальная комиссия в Ровно начала обследовать избирательные участки в городе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-паблик Ровно Труха.

В состав комиссии вошли руководители управлений и департаментов городского совета, а также староста Квасилова.

Комиссия будет проверять участки на предмет доступности для волеизъявления маломобильных жителей города. Известно, что больше избирательных участков, более сотни, размещены в учебных заведениях.

Отмечается, что отчитаться о результатах осмотра члены комиссии должны до 28 февраля.

По мнению экспертов, проведение выборов в Украине может стать частью посреднического плана окончания начавшейся РФ войны, который готовят США.

Напомним, народные депутаты провалили голосование за постановление о поддержке демократии в Украине.