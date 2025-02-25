03:10  25 февраля
Евровидение 2025: Украина поднялась в рейтинге букмекеров
23:44  24 февраля
Схема на продаже электричества: стали известны новые подробности расследования касательно Татьяны Крупы
02:05  25 февраля
"Да здравствует король": хакеры показали на мониторах министерства в США "нежности" Трампа и Маска
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2025, 11:33

В Ровно начали подготовку к выборам

25 февраля 2025, 11:33
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Специальная комиссия в Ровно начала обследовать избирательные участки в городе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-паблик Ровно Труха.

В состав комиссии вошли руководители управлений и департаментов городского совета, а также староста Квасилова.

Комиссия будет проверять участки на предмет доступности для волеизъявления маломобильных жителей города. Известно, что больше избирательных участков, более сотни, размещены в учебных заведениях.

Отмечается, что отчитаться о результатах осмотра члены комиссии должны до 28 февраля.

По мнению экспертов, проведение выборов в Украине может стать частью посреднического плана окончания начавшейся РФ войны, который готовят США.

Напомним, народные депутаты провалили голосование за постановление о поддержке демократии в Украине.

Ровно Ровенская область выборы комиссия
В Ровно пьяный водитель протаранил шесть авто и сбежал с места аварии
21 февраля 2025, 23:28
В Ровенской области правоохранители задержали злоумышленников, организовавших схему переправки мужчин в Европу
21 февраля 2025, 16:15
В Ровенской области мужчина "заминировал" ТЦК
17 февраля 2025, 18:15
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
В Одесской области действуют аварийные отключения света
25 февраля 2025, 11:34
На Сумском направлении украинские военные уничтожили понтонную переправу врага и пушку
25 февраля 2025, 11:25
Волынские пограничники разоблачили канал распространения контрафактных электронных сигарет и жидкостей
25 февраля 2025, 11:13
Почему соглашение о ископаемых – это традиционная американская дипломатия?
25 февраля 2025, 11:03
В Сумах в поврежденной многоэтажке обнаружено тело женщины
25 февраля 2025, 10:48
ЕС предложил Украине свое соглашение по редкоземельным металлам
25 февраля 2025, 10:21
В Житомирской области в результате российской атаки пострадали женщина и двое детей
25 февраля 2025, 10:20
В Киеве горела квартира в многоэтажке: есть погибшая
25 февраля 2025, 10:12
Житель Киева, укравший у военного тепловизор, может сесть на 8 лет
25 февраля 2025, 10:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »