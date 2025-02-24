ВР провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні

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Депутати в присутності єврокомісарів провалили голосування за ухвалу на підтримку продовження Володимиром Зеленським своїх повноважень та про підтримку демократії в Україні

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За постанову проголосували 218 депутатів. Щоб схвалити її, потрібно було щонайменше 226 голосів.

Постанова підкреслювала важливість дотримання принципу безперервності влади, зокрема в умовах воєнного стану. У ній йшлося, що Президент Володимир Зеленський має залишатися на своїй посаді до моменту вступу на неї новообраного лідера.

У Верховній Раді під час голосування були присутні комісари ЄС, які прибули до України з нагоди третіх роковин з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, голова ЦВК розповів, за яких умов та коли можливо провести вибори в Україні.

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