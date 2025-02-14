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14 лютого 2025, 17:21

МОН оновлює стандарт початкової освіти: що це означає

14 лютого 2025, 17:21
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фото: Depositphotos
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Міністерство освіти і науки України розпочало оновлення Державного стандарту початкової освіти

Про це інформує пресслужба відомства, передає RegioNews.

Основна мета змін – створення модельних навчальних програм, сучасних підручників та іншого освітнього контенту для 1-4 класів.

Важливо, що стандарт враховуватиме потреби всіх учнів. Зокрема дітей з особливими освітніми потребами, що сприятиме створенню інклюзивного навчального середовища.

Зазначається, що протягом лютого-березня 2025 року робоча група проаналізує досвід семирічного впровадження стандарту та запропонує необхідні зміни для підвищення ефективності навчання в початкових класах.

МОН залучило до роботи фахівців галузі та провідних експертів. Особливу роль у робочій групі відіграють досвідчені вчителі-практики. Серед яких — Леся Павлюк, вчителька початкових класів з Івано-Франківська, яка увійшла до 50 найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize 2025.

Як відомо, оновлення державних стандартів освіти — це законодавчо визначений процес. Він відбувається щонайменше раз на 8–10 років. Наразі зміни стосуються лише стандарту початкової освіти.

Нагадаємо, в Україні вирішили скасувати медалі для випускників шкіл. Це пояснили неефективністю. Особливо після пандемії та під час війни.

МОН стандарти початкова школа діти інклюзивність інклюзивна освіта учителя
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