На Рівненщині невідомі побили працівників ТЦК

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В одному з районів Рівненської області невідомі чоловіки напали на працівників ТЦК під час перевірки документів. Нападників наразі розшукують правоохоронці

Про це йдеться у повідомленні Рівненського обласного ТЦК та СП, передає RegioNews.

У ТЦК зазначають, що на військових під час виконання ними обов'язків напали особи мобілізаційного віку. Нападники нанесли тілесні ушкодження працівникам ТЦК та пошкодили їхню техніку.

На місце нападу приїхали екіпажі поліції та медики швидкої допомоги. У ТЦК не повідомили, яких тілесних ушкоджень зазнали військові під час нападу, лише уточнили, що їхньому життю та здоров'ю загрози немає.

Також відомо, що нападники втекли з місця події, наразі вони оголошені у розшук.

У ТЦК нагадують, що за перешкоджання діяльності ЗСУ порушникам загрожує покарання у вигляді ув'язнення терміном до 8 років, а за умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою людей, може загрожувати до 10 років в'язниці. Також передбачене покарання за знищення або пошкодження чужого майна - від штрафу до позбавлення волі на 3 роки.

Нагадаємо, раніше чернігівські поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК перцевий балончик.

Також повідомлялося, що від початку 2025 року сталося уже 9 терактів, націлених на ТЦК та поліцію. Декілька людей загинуло, чимало отримали травми.

Служба безпеки України закликає повідомляти про спроби вербування російськими агентами українців для підриву ТЦК.

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