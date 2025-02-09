Вистрибнув з авто під час втечі: поліція розслідує травмування мобілізованого викладача зі Львова

ілюстративне фото: Нацполіція

Інцидент стався 7 лютого на околиці Житомира. Солдат спробував втекти під час переміщення особового складу до навчального центру. Водії виявили потерпілого прямо на трасі близько 18:00

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Житомирській області, передає RegioNews.

Йдеться про старшого лаборанта кафедри ядерної фізики Львівського національного університету Івана Франка Степана Більченка.

Обставин травмування чоловік медикам не пояснив, однак під час першочергового спілкування з поліцейськими заперечив причетність до цього сторонніх осіб, що зафіксовано на боді-камери патрульних.

Слідчі встановили, що потерпілий – 27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових частин. Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру.

"Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження", – йдеться у повідомленні.

Лікарі доставили травмованого до реанімаційного відділення лікарні, де у нього були діагностовані тяжкі травми голови. Наразі потерпілий перебуває у лікарні, його стан оцінюють як стабільний.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, друг потерпілого заявив, що на околицях Києва у критичному стані виявили старшого лаборанта кафедри ядерної фізики Львівського національного університету Івана Франка Степана Більченка. Напередодні чоловіка у Львові нібито викрали працівники ТЦК та СП, коли він йшов на роботу. Викладача направили пройти ВЛК за дві години.

Згодом у Львівському ОТЦК та СП заявили, що не чинили жодних протиправних дій відносно Степана Більченка, якого ВЛК визнала придатним до військової служби в ЗСУ.