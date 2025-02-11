В Ровенской области неизвестные избили работников ТЦК

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В одном из районов Ровенской области неизвестные мужчины напали на работников ТЦК во время проверки документов. Нападавших разыскивают правоохранители

Об этом говорится в сообщении Ровенского областного ТЦК и СП, передает RegioNews.

В ТЦК отмечают, что на военных при исполнении ими обязанностей напали лица мобилизационного возраста. Нападавшие нанесли телесные повреждения работникам ТЦК и повредили их технику.

На место нападения приехали экипажи полиции и медики скорой помощи. В ТЦК не сообщили, какие телесные повреждения получили военные во время нападения, только уточнили, что их жизни и здоровью угрозы нет.

Также известно, что нападавшие скрылись с места происшествия, пока они объявлены в розыск.

В ТЦК напоминают, что за препятствование деятельности ВСУ нарушителям грозит наказание в виде заключения на срок до 8 лет, а за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой людей, может грозить до 10 лет тюрьмы. Также предусмотрено наказание за уничтожение или повреждение чужого имущества – от штрафа до лишения свободы на 3 года.

Напомним, ранее черниговские полицейские задержали 43-летнего мужчину, распылившего в лицо военнослужащего ТЦК перечный баллончик.

Также сообщалось, что с начала 2025 года произошло уже 9 терактов, нацеленных на ТЦК и полицию. Несколько человек погибли, многие получили травмы.

Служба безопасности Украины призывает сообщать о попытках вербовки российскими агентами украинцев для подрыва ТЦК.

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