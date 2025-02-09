ВЛК за дві години і перелом черепа: у ТЦК прокоментували "викрадення" викладача зі Львова

фото: facebook.com/vlad.kononov.186

Працівники ТЦК не чинили жодних протиправних дій відносно старшого лаборанта кафедри ядерної фізики Львівського національного університету Івана Франка Степана Більченка, якого знайшли на трасі під Києвом із переломом черепа

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що в ході перевірки військово-облікових документів виявилося, що Степан Більченко не перебував на військовому обліку в жодному з ТЦК та СП.

За словами військовослужбовців, він не оновлював військово-облікові дані, чим послідовно й впродовж тривалого часу ігнорував свій обов’язок громадянина України.

Відповідно громадянина доставили до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП. Він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби в ЗСУ.

"Жодних медичних, чи будь яких інших документів, які б надавали йому право на відстрочку не представив. Громадянин Більченко, який працював лаборантом, не набував самостійного права на відстрочку", – наголосили в Львівському ОТЦК та СП.

Вже 5 лютого викладача призвали на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. Наступного дня, 6 лютого, солдата Степана Більченка доставили до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки.

"Закликаємо не маніпулювати цією темою і оперувати виключно фактами. Жодних протиправних дій до громадянина Більченка військовослужбовцями Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП здійснено не було", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на околицях Києва у критичному стані виявили старшого лаборанта кафедри ядерної фізики Львівського національного університету Івана Франка Степана Більченка. Напередодні чоловіка у Львові викрали працівники ТЦК та СП, коли він йшов на роботу. Викладача направили пройти ВЛК за дві години.