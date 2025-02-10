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Троє місцевих жителів вирішили заробити на ухилянтах. Вони спробували перевезти військовозобов'язаних чоловіків за кордон на авто та мотоциклах

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили два канали незаконного перетину кордону. Затримали 19-ти, 20-ти та 24-річного жителів області. Відомо, що вони за допомогою мікроавтобусу, легкових авто та мотоциклів намагалися перевезти за кордон сім чоловіків призовного віку. За свої "послуги" зловмисники брали до 5 тисяч доларів.

Правоохоронці повідомили всім трьом зловмисникам підозри за ч.3 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Наразі їх відправили під домашній арешт. Всі троє чоловіків ризикують отримати позбавлення волі строком від 7 до 9 років.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили жителів Мукачівщини, які заробляли на допомозі військовозобов'язаним чоловікам перетнути кордон. "Пасажирів" ховали в одному з відсіків вантажівки, якою в подальшому один з фігурантів перетинав кордон у контрольно-пропускному пункті зі Словаччиною. За цю подорож "клієнти" платили 14 тисяч доларів США.

Також на Черкащині викрили "продавців довідок". Двоє місцевих жителів пропонували чоловікам призовного віку фейкові довідки про хвороби, ті могли отримати статус "непридатних до військової служби". За свої "послуги" зловмисники брали з клієнтів до 8 тисяч доларів США.