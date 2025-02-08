Фото: прокуратура

Стало відомо, що двоє жителів Черкас продавали фейкові довідки військовозобов'язаним. Свої послуги вони оцінювали від 8 тисяч доларів США

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили двох жителів Черкас. Відомо, що вони пропонували чоловікам призовного віку отримання фейкових довідок про хвороби, щоб отримати статус "непридатних до військової служби". Свої послуги зловмисники оцінили на суми від 8 тисяч доларів США.

Організатором схеми виявився колишній працівник лікарні. Раніше він уже отримував підозру за допомогу ухилянтам. Зловмисників затримали "на гарячому", коли вони отримували частину хабаря.

"Санкція ч. 2 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років", - нагадали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Черкащині викрили групи в соціальних мережах, де писали про розташування ТЦК. Таким чином громадянам допомагали уникати спілкування з представниками ТЦК. Правоохоронці викрили адміністраторів, і закрили ці канали в месенджерах. Цікаво, що затриманні розуміли, що вони порушували закон, адже повідомлення про розміщення ТЦК вони публікували, а потім - видаляли.