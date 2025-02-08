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08 лютого 2025, 11:15

Ховали ухилянтів у вантажівках: на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які зривали мобілізацію

08 лютого 2025, 11:15
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Фото: Нацполіція
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Троє жителів Мукачівщини влаштували бізнес. Вони брали з військовозобов'язаних громадян гроші за допомогу в перетинані кордону

Про це повідомляє Поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили трьох осіб. Це жителі Мукачівщини, віком 23, 29 та 32 роки. Вони організували таку схему: шукали надійних клієнтів серед військовозобов'язаних громадян, ховали їх у одному з відсіків вантажівки, якою в подальшому один з фігурантів перетинав кордон у контрольно-пропускному пункті зі Словаччиною.

За таку "подорож" ухилянти платили 14 тисяч доларів США. Першу частину суми треба було платити одразу, а решту - після перетину кордону.

Правоохоронці затримали двох підозрюваних на дорозі до Ужгорода. Це сталося одразу після того як вони пересадили чергового клієнта до вантажного транспортного засобу. Третього підозрюваного затримали вже при спробі перетнути кордон.

"Наразі трьом учасникам схеми слідчі поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна", повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили поліцейського, який взяв хабар за те, щоб видалити чоловіка з бази розшуку ТЦК. Йдеться про суму 1 500 доларів.

Також повідомлялося, що викрили двох жителів Черкас, які продавали фейкові довідки для військовозобов'язаних, щоб ті могли отримати статус "непридатних до військової служби". За фальшиві діагнози зловмисниками платили від 8 тисяч доларів США.

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