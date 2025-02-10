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Трое местных жителей решили заработать на уклонистах. Они попытались перевезти военнообязанных мужчин за границу на авто и мотоциклах

Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили два канала незаконного пересечения границы. Задержали 19-ти, 20-ти и 24-летнего жителей области. Известно, что они с помощью микроавтобуса, легковых автомобилей и мотоциклов пытались перевезти за границу семь мужчин призывного возраста. За свои "услуги" злоумышленники брали до 5 тысяч долларов.

Правоохранители сообщили всем трем злоумышленникам подозрения по ч.3 ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). В настоящее время их отправили под домашний арест. Все трое мужчин рискуют получить лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.

Напомним, ранее в Закарпатье разоблачили жителей Мукачевщины, которые зарабатывали на помощи военнообязанным мужчинам пересечь границу. "Пассажиров" хоронили в одном из отсеков грузовика , которым в дальнейшем один из фигурантов пересекал границу в контрольно-пропускном пункте со Словакией. За это путешествие "клиенты" платили 14 тысяч долларов США.

Также в Черкасской области разоблачили "продавцов справок". Двое местных жителей предлагали мужчинам призывного возраста фейковые справки о болезнях, те могли получить статус "непригодных к военной службе". За свои "услуги" злоумышленники брали с клиентов до 8 тысяч долларов.