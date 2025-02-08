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08 февраля 2025, 14:56

В Ровенской области авто взлетело в кювет: пострадал младенец, которому всего две недели

08 февраля 2025, 14:56
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Фото: Нацполиция
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Произошло ДТП между селами Рачин и Мирогоща. Там столкнулись два автомобиля, в результате чего травмировалась семья. Среди пострадавших – младенец

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

ДТП произошло 7 февраля около 16:40. Водитель Opel Vectra совершал обгон легковушки Skoda Fabia. 32-летний мужчина не справился с управлением и взлетел в лесопосадку с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок.

В результате аварии травму получил водитель легковушки. Также пострадали его пассажиры: 38-летняя жена, 16-летняя дочь и 14-летний сын. Им предоставили медицинскую помощь и отпустили.

Однако среди пострадавших тоже младенец. На момент аварии ему было всего 13 дней. Мальчик получил тяжелые травмы и находится в реанимации.

Напомним, ранее в Луцке произошло ДТП. Там 62-летняя водитель сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. Это произошло, когда школьник переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

полиция ДТП
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