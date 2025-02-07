У Львові тролейбус насмерть переїхав жінку

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 лютого, о 14:10 на кінцевій зупинці «Автовокзал» у Львові. Потерпіла померла в кареті швидкої

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Жінка, виходячи з громадського транспорту, потрапила під колеса.

"За попередньою інформацією департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР, пасажирка 1951 року народження виходила з тролейбуса №23, після чого потрапила під колеса", - йдеться у повідомленні.

Потерпілу каретою швидкої допомоги везли до найближчого медичного закладу, проте, на жаль, вона померла дорогою до лікарні.

На місці події працюють правоохоронці та представники служби безпеки руху. Водійка тролейбуса перебуває в шоковому стані.

У мерії міста висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблої та запевняють у всебічному сприянні правоохоронним органам у розслідуванні ДТП.

Нагадаємо, в Київській області засудили військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 5 років.