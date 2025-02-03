У Києві внаслідок пожежі в кіоску загинули дві людини
Пожежа сталася 3 лютого близько першої ночі у Солом'янському районі столиці
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На Чоколівському бульварі горів окремо розташований недіючий кіоск. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох чоловіків.
Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Львівській області вночі 2 лютого у пожежі у власному будинку загинула сім’я із трьох осіб.
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