Нічна пожежа на Одещині: горіли аптека, кафе та магазин

фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

В будівлі були розташовані аптека, кафе та інтернет магазин. Рятувальники ліквідували пожежу, не допустивши розповсюдження вогню на поруч розташовані приміщення та будівлю.

На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Причина пожежі встановлюється.

На місці працювали 40 вогнеборців, залучались 8 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, ввечері 3 лютого в Одесі спалахнула пожежа на складі – на третьому поверсі трьохповерхової будівлі.