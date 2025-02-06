Удар по ринку "Барабашово" у Харкові: з'явилися фото наслідків
В ніч на 6 лютого Харків знову був під атакою ворожих безпілотників
Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
Близько 23:25 ворожий дрон вдарив по Київському району міста. Влучання зафіксовано по території найбільшого ринку у місті – "Барабашово". Пошкоджені щонайменше 100 торговельних павільйонів.
О 1:05 російський безпілотник атакував обʼєкт транспортної інфраструктури у Новобаварському районі. Також пошкоджено скління у готелі неподалік місця влучання.
Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого війська Росії атакували Україну 77-ма ударним БпЛА типу Shahed. Повітряні сили ЗСУ збили 56 російських дронів, 18 безпілотників локаційно втрачені.
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