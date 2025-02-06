В Ровенской области во время пожара погиб мужчина

фото: ГСЧС Ровенской области

Сегодня, 6 февраля, около шести утра в поселке Ракитное на Ровенщине горел жилой дом

Об этом сообщили в ГСЧС Ровенщины, передает RegioNews.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что огонь охватил крышу и чердак жилого дома.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1980 года рождения.

По предварительным данным, мужчина находился в доме при пожаре и не смог самостоятельно спастись.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, в Киеве в результате пожара в киоске погибли два человека.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области ночью 2 февраля в пожаре в собственном доме погибла семья из трех человек.