Диверсія на залізниці: російський агент намагався підірвати потяг на Рівненщині

фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну спробу РФ влаштувати диверсію на українській залізниці

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

На Рівненщині затримано агента ФСБ. Чоловік намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію, яка використовується для вантажних перевезень.

Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати поставки військової допомоги на передову.

Утім, зловмисник не встиг навіть встановити СВП, оскільки СБУ затримала його біля колії "на гарячому".

Агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на місцях поховання українських військових.

Під час розслідування було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання – він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України затримала 22-річну російську агентку, яка готувала теракт у центрі Києва.

Також ми повідомляли, що в Харкові затримали пару коригувальників. У перервах між завданнями від окупантів пара торгувала наркотиками.