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15 січня 2025, 00:41

На Рівненщині двоє братів організували канал незаконної втечі за кордон

15 січня 2025, 00:41
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фото: прокуратура
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Двом жителям Рівненщини оголосили підозру в організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон України

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Двоє братів із Сарненського району шукали клієнтів серед військовозобов’язаних чоловіків. За винагороду вони пропонували детальний план та консультації щодо втечі з України в об’їзд контрольно-пропускних пунктів.

Викрили та затримали братів, коли ті незаконно переправляли через кордон двох чоловіків. Для конспірації ділки возили їх мотоциклом, трактором і гужовою підводою, щоб "заплутати сліди". За це отримали 10 тисяч доларів.

Фігурантів взяли під варту з можливістю внесення по 242 240 грн застави.

Нагадаємо, впродовж 10 січня правоохоронці провели 600 обшуків по Україні та ліквідували майже 50 схем незаконного перетину кордонучоловіками призовного віку у 22 регіонах.

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