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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Два брата из Сарненского района искали клиентов среди военнообязанных мужчин. За вознаграждение они предлагали детальный план и консультации по побегу из Украины в объезд контрольно-пропускных пунктов.

Разоблачили и задержали братьев, когда те незаконно переправляли через границу двух мужчин. Для конспирации дельцы возили их мотоциклом, трактором и гужевой подводой, чтобы "запутать следы". За это получили 10 тысяч долларов.

Фигурантов заключили под стражу с возможностью внесения по 242 240 грн залога.

Напомним, в течение 10 января правоохранители провели 600 обысков по Украине и ликвидировали около 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах.