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11 січня 2025, 12:15

Перекриття каналів нелегальної втечі за кордон: 600 обшуків по Україні, оголошені понад 60 підозр

11 січня 2025, 12:15
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фото: Нацполіція
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За одну добу правоохоронці ліквідували майже 50 схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Серед підозрюваних – керівники медичних закладів різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК, ВЛК, а також цивільні особи. Вони організовували схеми для військовозобов’язаних, що дозволяли нелегально перетинати кордон. Наприклад, видавали фіктивні довідки ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку, виготовляли підроблені документи для виїзду за кордон або вносили дані до інформаційної системи "Шлях". Серед найпопулярніших варіантів – переходи через кордон лісовими стежками, човном, у гідрокостюмі через річку, у багажнику авто або переодягненими у жіночий одяг.

"Клієнтів" для таких послуг знаходили через знайомих або у закритих телеграм-каналах. Вартість цих послуг становила від 5 до 22 тисяч доларів, залежно від обраного способу. Отримані кошти фігуранти легалізували через купівлю нерухомості, автомобілів або переводили в офшори.

Під час обшуків правоохоронці вилучили списки осіб, які нелегально перетнули кордон у 2024 році, фальшиві документи, печатки держустанов, зброю, чорнову бухгалтерію та готівку у різній валюті.

Поліція повідомила про підозру 60 особам за незаконне переправлення чоловіків через кордон. Серед них є як виконавці, так і організатори, включно з посадовцями держустанов.

Фігурантам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна та забороною займати певні посади.

Наразі перший етап спецоперації завершений, досудове розслідування триває. Поліція продовжує встановлювати інших осіб, які причетні до організації нелегальних схем виїзду з країни під час війни.

Нагадаємо, правоохоронці проводили масштабні відпрацювання по всій Україні з перекриття незаконних каналів вивозу військовозобов'язаних чоловіків за кордон у пʼятницю, 10 січня.

обшуки Нацполіція Пункти пропуску Шлях виїзд за кордон втеча від мобілізації втеча за кордон
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