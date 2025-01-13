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13 січня 2025, 17:50

На Львівщині викрили дві схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон

13 січня 2025, 17:50
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фото: ОГП
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Двом мешканцям Львівщини повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Житель міста Шептицький за 2500 доларів обіцяв допомогти військовозобов’язаному отримати групу інвалідності через експертну комісію, що дозволяло б виїхати за кордон під час мобілізації. 54-річного фігуранта затримали під час отримання коштів. Під час обшуків у нього вилучили майже 30 тисяч доларів, 11 тисяч євро, медичну документацію та інші докази.

Також 30-річний мешканець Стрийського району організував незаконний виїзд до Польщі для військовозобов’язаних, пропонуючи фальшиві документи, що вносили їх до бази даних "Шлях" як водіїв міжнародних перевезень. За 21 тисячу доларів він гарантував можливість безперешкодного перетину кордону. Підозрюваного затримали під час отримання авансу в 15 тисяч доларів.

У обох випадках суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Правоохоронці працюють над встановленням інших учасників цих злочинних схем.

Нагадаємо, впродовж 10 січня правоохоронці провели 600 обшуків по Україні та ліквідували майже 50 схем незаконного перетину кордонучоловіками призовного віку у 22 регіонах.

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