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13 січня 2025, 18:50

Житель Чернігова за 16 тисяч доларів допомагав чоловіку виїхати за кордон

13 січня 2025, 18:50
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фото: прокуратура
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Правоохоронці оголосили підозру жителю Чернігова у сприянні незаконному переправленню чоловіка через держкордон

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Ділок запропонував військовозобов'язаному чоловіку посприяти у незаконному за кордон. За свої послуги забажав 16 тисяч доларів.

За розробленим планом, чоловіка мали доправити на автомобілі до держкордону в одній із західних областей України, де його зустріли б та надали подальші вказівки щодо конкретного місця, часу та маршруту незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску. "Клієнта" заздалегідь попередили що перетин здійснюватиметься у пішому порядку з подоланням відстані близько 10-15 кілометрів.

Фігурант наголошував на дієвості такого способу, запевняючи, що його зустрінуть в іншій країні, допоможуть з оформленням в якості біженця, отриманням місця в притулку та нададуть поради щодо проходження можливих допитів.

У ході слідства зафіксовано отримання зловмисником 11 тисяч доларів. Решту суми необхідно було перерахувати після перетину кордону на крипто-гаманець.

За клопотанням прокурора підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, впродовж 10 січня правоохоронці провели 600 обшуків по Україні та ліквідували майже 50 схем незаконного перетину кордонучоловіками призовного віку у 22 регіонах.

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