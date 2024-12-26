Мешканка Рівненщини померла через отруєння чадним газом
Трагедія сталася на Різдво, 25 грудня, в селищі Рокитне Сарненського району. Загиблою виявилася 53-річна жінка
Про це інформує пресслужба ДСНС України у Рівненській області, передає RegioNews.
Тіло місцевої мешканки 1971 року народження, яка отруїлася чадним газом, виявили у приватному житловому будинку.
"Попередня причина загибелі внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 грудня на Закарпатті, у селі Заболотне Хустського району, четверо людей, серед яких двоє неповнолітніх дітей, отруїлися чадним газом.
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