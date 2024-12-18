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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Нині правоохоронці завершили розслідування. Обвинувальний акт скерований до суду для розгляду по суті.

Зловмисникам, чоловікам 37, 35 та 18 років, загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, подія сталась у вересні у селі Зайчівське Миколаївського району. Тоді троє чоловіків побили 34-річного односельця, посадили в авто та відвезли у поле. Там забрали у нього телефон, облили фарбою, обсипали пір’ям та підпалили. Після чого погасили вогонь, та відвезли чоловіка додому, де і покинули. Згодом потерпілий від отриманих травм помер у лікарні.