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Правоохранители Ровенщины завершили досудебное расследование по делу жителя села Могиляны, который совершил умышленное убийство жены, попал в дорожно-транспортное происшествие и пытался совершить самоубийство

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Жестокое убийство произошло ночью 4 августа. По данным следствия, между супругами возникла бытовая ссора. Когда 65-летняя женщина пригрозила мужчине, что снова отправит его в специализированное лечебное учреждение, тот разозлился, схватил нож и нанес ей 32 удара.

После этого уроженец РФ более пяти часов оставался рядом с телом погибшей, не вызывая помощи. Тело женщины утром обнаружил сосед, вызывавший полицию.

Около четырех утра злоумышленник покинул дом, взяв с собой нож. Через час, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, он выехал на встречную полосу на трассе "Киев-Чоп" и столкнулся с грузовиком DAF. После аварии, увидев полицейских, фигурант нанес себе ножевые ранения руки. Его госпитализировали в реанимацию с политравмами.

"8 августа, когда 67-летний мужчина пришел в сознание, следователь за процессуального руководства прокуратуры сообщил ему о подозрении в совершении умышленного убийства", – говорится в сообщении

Вскоре 28 августа суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

На днях, 17 декабря, стражи порядка завершили досудебное расследование и передали дело в суд. Отягчающим обстоятельством является то, что преступление совершено в отношении жены и пожилого человека. Смягчающих обстоятельств следствие не установило. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 17 декабря в Чернигове во время ссоры женщина зарезала своего сожителя.

Ранее сообщалось, что 14 декабря в Радехове житель Львовщины бросился с ножом на женщину и ее 14-летнего ребенка. Потерпевших госпитализировали с многочисленными ранениями.