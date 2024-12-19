На Ровенщине уроженец России зарезал жену, попал в ДТП и пытался покончить с собой
Правоохранители Ровенщины завершили досудебное расследование по делу жителя села Могиляны, который совершил умышленное убийство жены, попал в дорожно-транспортное происшествие и пытался совершить самоубийство
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.
Жестокое убийство произошло ночью 4 августа. По данным следствия, между супругами возникла бытовая ссора. Когда 65-летняя женщина пригрозила мужчине, что снова отправит его в специализированное лечебное учреждение, тот разозлился, схватил нож и нанес ей 32 удара.
После этого уроженец РФ более пяти часов оставался рядом с телом погибшей, не вызывая помощи. Тело женщины утром обнаружил сосед, вызывавший полицию.
Около четырех утра злоумышленник покинул дом, взяв с собой нож. Через час, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, он выехал на встречную полосу на трассе "Киев-Чоп" и столкнулся с грузовиком DAF. После аварии, увидев полицейских, фигурант нанес себе ножевые ранения руки. Его госпитализировали в реанимацию с политравмами.
"8 августа, когда 67-летний мужчина пришел в сознание, следователь за процессуального руководства прокуратуры сообщил ему о подозрении в совершении умышленного убийства", – говорится в сообщении
Вскоре 28 августа суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
На днях, 17 декабря, стражи порядка завершили досудебное расследование и передали дело в суд. Отягчающим обстоятельством является то, что преступление совершено в отношении жены и пожилого человека. Смягчающих обстоятельств следствие не установило. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 17 декабря в Чернигове во время ссоры женщина зарезала своего сожителя.
Ранее сообщалось, что 14 декабря в Радехове житель Львовщины бросился с ножом на женщину и ее 14-летнего ребенка. Потерпевших госпитализировали с многочисленными ранениями.