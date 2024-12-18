Пожежа на Рівненщині: жінка отруїлася чадним газом

фото: ДСНС України у Рівненській області

Пожежа сталася сьогодні вночі, 18 грудня, в селі Постійне Рівненського району. До лікарні ушпиталили 80-річну жінку

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Рівненській області, передає RegioNews.

Займання сталося близько 01:05 в житловому будинку на вилиці Нечугівка. Вогонь знищив побутові речі та перекриття будівлі. Займання загасили.

До прибуття вогнеборців медики ушпиталили до Клеванської обласної лікарні жінку 1944 року народження. Внаслідок пожежі потерпіла отруїлася чадним газом.

"Причина пожежі та розміри завданих збитків встановлюються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині 5 людей отруїлися чадним газом, серед них — 3 дітей.