На Житомирщині троє людей отруїлися чадним газом
У селищі Ружин Бердичівського району одразу троє людей отруїлися чадним газом. Потерпілих госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Житомирській області.
Відомо, що інцидент сталася в одному із приватних житлових будинків у Ружині. Водночас ознак пожежі в оселі рятувальники не виявили.
"Постраждали дві жінки та чоловік. Усі обставини наразі встановлюються фахівцями", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Вінниччині п'ятеро осіб, серед яких троє дітей, отруїлися чадним газом. Потерпілих ушпиталили до лікарень.
На Черкащині під час пожежі загинуло подружжяВсі новини »
12 грудня 2024, 10:55На Дніпропетровщині горів двоповерховий будинок: загинула 4-річна дівчинка
12 грудня 2024, 05:05На Сумщині вагітна жінка врятувала з пожежі трьох дітей
11 грудня 2024, 21:24
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
На Волині затримали чоловіка, який втретє намагався незаконно перетнути кордон
13 грудня 2024, 01:35У Києві накрили мережу з продажу контрафактних цигарок
13 грудня 2024, 01:09Сили оборони знищили техніку та позиції російської армії на Донеччині
13 грудня 2024, 00:50На Полтавщині потяг збив жінку
13 грудня 2024, 00:39Сімейний підряд: на Прикарпатті двоє лікарів допомагали "відкосити" від мобілізації за 10 тисяч доларів
13 грудня 2024, 00:14На Сумщині батько та дядько роками ґвалтували дитину з вадами розумового розвитку: суд виніс вирок
12 грудня 2024, 23:38У Мінсоцполітики повідомили, скільки переселенців повернулися на окуповані території
12 грудня 2024, 22:13На Буковині затримали "бізнесмена", який заробив мільйони на продажі гуманітарних авто
12 грудня 2024, 21:36Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
12 грудня 2024, 21:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі блоги »