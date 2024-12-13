На Житомирщині троє людей отруїлися чадним газом

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У селищі Ружин Бердичівського району одразу троє людей отруїлися чадним газом. Потерпілих госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Житомирській області.

Відомо, що інцидент сталася в одному із приватних житлових будинків у Ружині. Водночас ознак пожежі в оселі рятувальники не виявили.

"Постраждали дві жінки та чоловік. Усі обставини наразі встановлюються фахівцями", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Вінниччині п'ятеро осіб, серед яких троє дітей, отруїлися чадним газом. Потерпілих ушпиталили до лікарень.