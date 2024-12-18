Пожар в Ровенской области: женщина отравилась угарным газом

фото: ГСЧС Украины в Ровенской области

Пожар произошел сегодня ночью, 18 декабря, в селе Постийное Ровенского района. В больницу госпитализировали 80-летнюю женщину

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Ровенской области, передает RegioNews.

Возгорание произошло около 01:05 в жилом доме на скуле Нечуговка. Огонь уничтожил бытовые принадлежности и перекрытие здания. Возгорание потушили.

До прибытия пожарных медики госпитализировали в Клеванскую областную больницу женщину 1944 года рождения. В результате пожара потерпевшая отравилась угарным газом.

"Причина пожара и размеры нанесенного ущерба устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Винницкой области 5 человек отравились угарным газом, среди них — 3 детей.