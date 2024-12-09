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Правоохоронці повідомили про підозру трьом мешканцям Рівненської області, яких звинувачують у незаконному зберіганні та перепродажу бурштину

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, інформує RegioNews.

Організатором схеми виявився депутат однієї з громад Рівненського району. До своєї діяльності він залучив двох знайомих. Вони скуповували незаконно видобутий бурштин у старателів, зберігали його у своїх домівках і перепродавали скупникам.

Щоб уникнути викриття, фігуранти використовували умовні позначення для спілкування. Схема діяла з жовтня 2023 року до липня 2024 року, коли її викрили правоохоронці.

Під час обшуків вилучили майже 100 кг бурштину вартістю понад 1,3 млн грн, на який наклали арешт.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині правоохоронці вилучили майже тонну каміння бурштину-сирцю. Його орієнтовна вартість становить 60 тисяч доларів.