Комбайнерам, які ганялися за дикими кабанами на Тернопільщині, оголосили про підозру

фото: поліція

На Тернопільщині двом працівникам агропідприємства, які знущалися з диких кабанів, правоохоронці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, вчиненому з особливою жорстокістю

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Інцидент стався ще 20 жовтня на полях Зборівського району та набув розголосу після того, як в мережі з'явилося відео. На ньому чоловіки переслідували диких кабанів на сільськогосподарській техніці, кидали у них палицями та ножами.

Правоохоронці встановили, що до інциденту причетні працівники одного з аграрних підприємств. Наразі прокурори готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині розшукують комбайнерів, які заради розваги знущались в полі над дикими кабанами.