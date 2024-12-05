Комбайнерам, які ганялися за дикими кабанами на Тернопільщині, оголосили про підозру
На Тернопільщині двом працівникам агропідприємства, які знущалися з диких кабанів, правоохоронці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з тваринами, вчиненому з особливою жорстокістю
Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
Інцидент стався ще 20 жовтня на полях Зборівського району та набув розголосу після того, як в мережі з'явилося відео. На ньому чоловіки переслідували диких кабанів на сільськогосподарській техніці, кидали у них палицями та ножами.
Правоохоронці встановили, що до інциденту причетні працівники одного з аграрних підприємств. Наразі прокурори готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Тернопільщині розшукують комбайнерів, які заради розваги знущались в полі над дикими кабанами.