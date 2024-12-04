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Інцидент стався ще 20 жовтня на полях Зборівського району. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до знущання з диких тварин

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як група осіб знущається над стадом диких кабанів. Невідомі посеред поля, керуючи сільгосптехнікою, наздоганяли тварин.

Правоохоронці вже встановили власника техніки, яку використовували для переслідування тварин. Зараз триває ідентифікація всіх причетних осіб, після чого їх притягнуть до відповідальності.

Чоловікам загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, у листопаді поблизу одного з лісових господарств у Львівському районі місцеві мешканці виявили туші двох вбитих кабанів. Браконьєрам загрожує вʼязниця.