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09 грудня 2024, 09:23

У Полтаві з вікна багатоповерхівки випала 14-річна дівчинка

09 грудня 2024, 09:23
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фото: поліція
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У Полтаві 14-річна дівчина випала з вікна, від отриманих травм вона загинула на місці.

Про це повідомили на сайті Поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Інцидент трапився 8 грудня на вулиці Київське Шосе. Із шостого поверху однієї з багатоповерхівок випала дівчинка. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці. Поліцію викликали медики, які прибули на місце.

Нині встановлюють причини і обставини події.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше у столичному мікрорайоні Позняки з даху торгового центру "Піраміда" впав чоловік.

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