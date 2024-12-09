У Полтаві з вікна багатоповерхівки випала 14-річна дівчинка

фото: поліція

У Полтаві 14-річна дівчина випала з вікна, від отриманих травм вона загинула на місці.

Про це повідомили на сайті Поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Інцидент трапився 8 грудня на вулиці Київське Шосе. Із шостого поверху однієї з багатоповерхівок випала дівчинка. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина загинула на місці. Поліцію викликали медики, які прибули на місце.

Нині встановлюють причини і обставини події.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 "Умисне вбивство". Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше у столичному мікрорайоні Позняки з даху торгового центру "Піраміда" впав чоловік.