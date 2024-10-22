ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подія сталася ввечері 20 жовтня на залізниці у Львові

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Дівчинка з подругою пішли на залізницю, аби зробити селфі. Коли 11-річна дитина піднялась на вагон, вона отримала ураження струмом, знепритомніла й впала на землю. Її приятелька зателефонувала мамі, й та викликала "швидку".

Дитину з діагнозом "ураження електричним струмом 2-3 ступеню" госпіталізували до лікарні. Наразі її життю нічого не загрожує.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку.

Нагадаємо, ввечері 15 жовтня на Київщині 13-річного підлітка вразило струмом на залізниці. Хлопець отримав опіки 90% тіла.