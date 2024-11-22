В Ровно водитель грузовика насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

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Правоохранители Ровенщины разыскали мужчину, сбившего на дороге женщину и скрывшегося с места ДТП, оставив ее умирать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенщины.

Дорожное происшествие случилось в Ровно 20 ноября вечером. Правоохранители получили сообщение, что по улице Млиновской на дороге обнаружена травмированная женщина, однако рядом ни одного транспортного средства не было.

Медикам не удалось спасти жизнь 57-летней жительницы Ровно, которая пострадала в результате ДТП.

Через некоторое время правоохранители установили автомобиль, причастный к ДТП, это грузовик "MAN". Ровенские полицейские остановили транспортное средство на автодороге "Киев-Чоп" в селе Ставище Житомирской области вчера, 21 ноября, около 3 часов ночи.

Водитель грузовика уверяет, что не видел женщины и не почувствовал, что наехал на нее.

Напомним, ранее правоохранители разыскали и задержали 24-летнего жителя города Вараш, который совершил смертельное ДТП и покинул место происшествия. Парня изберут меру пресечения.