У передмісті Житомира зіткнулися легковики: серед травмованих – дві дитини
ДТП сталася вдень 21 листопада неподалік села Вересів неподалік Житомира
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На дорозі зіткнулися автомобілів Opel та Toyota. Внаслідок ДТП травми отримали 36-річний водій Toyota, житель столиці, та двоє його пасажирів віком 11 місяців та 14 років. Їх госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, вранці 20 листопада на Черкащині легковик злетів з дороги та перекинувся. Загинула жінка, постраждали дві людини.
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