21:31  21 листопада
У Львові знайшли мертвою зниклу 22-річну дівчину
19:48  21 листопада
У Чугуєві на Харківщині затримали чоловіка, який спалив військове авто
17:01  21 листопада
Удар по Дніпру міжконтинентальною ракетою: поліція показала відео з місця обстрілу
UA | RU
UA | RU
22 листопада 2024, 07:46

У передмісті Житомира зіткнулися легковики: серед травмованих – дві дитини

22 листопада 2024, 07:46
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася вдень 21 листопада неподалік села Вересів неподалік Житомира

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На дорозі зіткнулися автомобілів Opel та Toyota. Внаслідок ДТП травми отримали 36-річний водій Toyota, житель столиці, та двоє його пасажирів віком 11 місяців та 14 років. Їх госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 20 листопада на Черкащині легковик злетів з дороги та перекинувся. Загинула жінка, постраждали дві людини.

Житомир ДТП аварія постраждалі діти
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради скасували через загрозу обстрілу
22 листопада 2024, 08:04
На Львівщині вилучили електронні сигарети з забороненими складниками на 24 млн грн
22 листопада 2024, 07:10
Суд виніс вирок російській "агентці 007", яка працювала у Запоріжжі під виглядом волонтерки
22 листопада 2024, 06:35
На Київщині засудили ділка, який допомагав незаконно переправляти ухилянтів за кордон
22 листопада 2024, 06:11
Відключення світла 22 листопада: як будуть діяти графіки
22 листопада 2024, 05:44
На Запоріжжі Сили оборони завдали ракетного удару по скупченню росіян на полігоні
22 листопада 2024, 05:15
СБУ виявила на Херсонщині ще сімох колаборантів, які намагалися "залягти на дно"
22 листопада 2024, 04:49
Поліція затримала рівнянина, який на смерть збив пішохода та втік із місця ДТП
22 листопада 2024, 03:50
Росіяни змушують жителів окупованих територій ставати донорами для військових
22 листопада 2024, 03:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Юрій Богданов
Вадим Денисенко
Всі блоги »