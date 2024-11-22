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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На дорозі зіткнулися автомобілів Opel та Toyota. Внаслідок ДТП травми отримали 36-річний водій Toyota, житель столиці, та двоє його пасажирів віком 11 місяців та 14 років. Їх госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 20 листопада на Черкащині легковик злетів з дороги та перекинувся. Загинула жінка, постраждали дві людини.