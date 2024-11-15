На Рівненщині під час пожежі в будинку загинули його власники

фото: ДСНС України у Рівненській області

Трагедія сталася сьогодні вранці, 15 листопада, в селі Колки Сарненського району. Рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Рівненській області

Виявилося, що пожежа виникла в кімнаті житлового будинку близько 08:50. В одній із кімнат поблизу груби вогнеборці виявили на підлозі тіло чоловіка 1956 року народження. На ліжку в сусідній кімнаті загинула жінка 1957 року народження.

"Попередня причина пожежі: порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Рівненщині сталася пожежа на деревообробному підприємстві.

Також повідомлялося, що 14 листопада на Харківщині в пожежі загинули чотири дитини та чоловік. Згорів приватний будинок.