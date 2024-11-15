фото: ДСНС

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

У селі Лісниче Бершадської громади загорівся житловий будинок. Ще до прибуття рятувальників одного з чоловіків, 1982 р.н., "швидка" доставила до лікарні, він отримав опіки. Під час ліквідації надзвичайники виявили тіла 72-річної жінки та 52-річного чоловіка.

Причина пожежі – порушення правил безпеки під час експлуатації газових приладів.

Через декілька годин вогонь забрав життя ще однієї людини у селі Гавришівка Літинської громади. Там 52-річний чоловік загинув через недотримання правил монтажу нагрівальних печей.

Нагадаємо, 14 листопада на Харківщині в пожежі загинули чотири дитини та чоловік. Згорів приватний будинок.

Також повідомлялося, що 6 листопада внаслідок пожежі на Полтавщині загинули дві літні жінки та дитина.