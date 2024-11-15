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15 листопада 2024, 09:23

Вогнеборці на Львівщині врятували 8 людей із палаючого будинку

15 листопада 2024, 09:23
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фото: ДСНС
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У пʼятницю, 15 листопада, о 05:30 виникла пожежа в місті Борислав Дрогобицького району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На вулиці Сеника в одноповерховому дерев'яному багатоквартирному будинку горів дах. Надзвичайники вивели на свіже повітря з задимленого будинку 8 людей. Існувала також загроза поширення вогню на сусідній будинок.

Пожежу загасили. Вогонь знищив дах та перекриття на площі 48 кв.м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі були залучені 18 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, вранці 14 листопада на Харківщині в пожежі загинули чотири дитини та чоловік.

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