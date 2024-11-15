В Ровенской области во время пожара в доме погибли его владельцы

фото: ГСЧС Украины в Ровенской области

Трагедия произошла сегодня утром, 15 ноября, в селе Колки Сарненского района. Спасатели обнаружили тела мужчины и женщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Ровенской области.

Оказалось, что пожар возник в комнате жилого дома около 08:50. В одной из комнат близ грубы пожарные обнаружили на полу тело мужчины 1956 года рождения. На кровати в соседней комнате погибла женщина 1957 года рождения.

"Предварительная причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Ровенской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии.

Также сообщалось, что 14 ноября на Харьковщине в пожаре погибли четыре ребенка и мужчина. Сгорел частный дом.