На Рівненщині сталася пожежа на деревообробному підприємстві

фото: ДСНС

В середу, 13 листопада, близько девʼятої вечора виникла пожежа на деревообробному підприємстві в селі Деражне Рівненського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За дві години пожежу локалізували, а близько 5:30 повністю загасили. Ускладнювало роботу вогнеборців складне планування будівлі, велике горюче навантаження та сильне задимлення.

Вогонь встиг знищити виробниче обладнання, 49 куб.м деревини, покриття та перекриття сушарні, покриття та перекриття столярного цеху.

Причина пожежі та збитки встановлюються. На щастя, жертв та постраждалих немає.

До ліквідації були залучені понад 40 вогнеборців, 10 одиниць пожежної та спецтехніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція має підозрюваних у підпалі історичної будівлі у центрі Хмельницького – колишнього музучилища імені В.І. Заремби.